Magdalena Narożna pokazuje, jak bardzo schudła. Odsłoniła umięśniony brzuch

W branży muzycznej jest od dekady. Na początku Magdalena Narożna występowała głównie na weselach. W 2014 r. w jej karierze nastąpił przełom. Jeden z singli zespołu Piękni i Młodzi zrobił furorę na YouTubie. W tym samym roku grupa awansowała do finału programu "Must Be the Music. Tylko muzyka" i usłyszała o niej cała Polska. Od tego czasu Magdalena Narożna zaczęła regularnie koncertować i zyskała status gwiazdy disco polo.