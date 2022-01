Magdalena Narożna przeszła metamorfozę. Fani nie są zachwyceni

Dziś Magdalena i Dawid nie tylko nie są już małżeństwem ani nie pracują razem, ale też nie pałają do siebie zupełnie żadnymi pozytywnymi uczuciami. Wszystko za sprawą skandalu, do którego doszło w noc sylwestrową dwa lata temu. Wówczas pomiędzy partnerką Dawida i partnerem Magdy doszło do bójki. Sytuacja kuriozalna, jednak do dziś jest ona kością niezgody pomiędzy byłymi małżonkami.