Wojciech Modest Amaro dla WP: "Farma to moje oczko w głowie". Będzie pomagał

Katolickie gospodarstwo z kaplicą Miłosierdzia Bożego. To farma przywiązana do bioróżnorodności. To miejsce pomocy młodym ludziom. Mam świadomość, że nie da się tego szybko zrealizować. Potrzeba dużej cierpliwości, by sfinalizować projekt. Patrząc choćby na to, że w zeszłym roku po nasadzeniu 300 drzew owocowych, przyjęła się tylko połowa. Natura rządzi się swoimi prawami.