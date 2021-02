W walentynki nie wychodziła z łóżka. "Było tak, jak należy"

Jak wyglądały walentynki Magdaleny Narożnej? "Łóżkowo"! Stwierdziła wokalistka w rozmowie z dziennikarzem "Faktu". Liderka zespołu Piękni i Młodzi szczerze wyznała, że tego dnia prawie nie wychodziła z łóżka. Jak nietrudno się domyśleć, nie była w nim sama.

- Wszyscy wyjechali do Zakopanego, a my stwierdziliśmy, że robimy protest i zostajemy w domu! - podsumowała, odnosząc się złośliwie do fali turystów, która w pierwszy weekend po otwarciu narciarskich stoków, zalała stolicę Tatr.