Magdalenę Narożną czeka operacja. "Bardzo się stresuję"

Trzymajcie za mnie kciuki. Ja jestem bardzo silna i już w ogóle chcę mieć to za sobą jak najszybciej wrócić do formy, do biegania, do aktywności stuprocentowej, bo kocham to robić i dzięki temu, że uprawiam ten sport to odkryłam to co się u mnie dzieje i jestem wdzięczna za to. Naprawdę pokochajcie sporty, pokochajcie siebie, dbajcie o siebie, badajcie siebie i nie pozwólcie innym osobom, żeby ktoś was niszczył, bo zdrowie psychiczne jest mega ważne. Dużo rzeczy złych dzieje się w naszym organizmie poprzez stres, (...) więc dbajcie o siebie i nie pozwólcie, żeby ktoś przekraczał jakieś granice. Ja już na pewno na to nigdy nie pozwolę - zakończyła.