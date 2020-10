Skrytykował decyzję rządu. Zdjęcie wywołało burzę

Mateusz Damięcki powiedział, co myśli o zamknięciu siłowni

Jedną z nich jest Mateusz Damięcki, który opublikował obszerny wpis na Facebooku. Aktor udostępnił zdjęcie, na którym porównano msze w kościele do siłowni. "Tak, zdaję sobie sprawę, że zdjęcie z lewej strony nie jest wykonane dziś. Nie zmienia to faktu, że siłownie i baseny zostały zamknięte, a kościoły nie zostały zamknięte. Co to oznacza? Że wobec kościołów zostały zastosowane inne wytyczne, inne kryteria, a wobec siłowni inne" - tak gwiazdor rozpoczął swój post.