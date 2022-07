Maja Bohosiewicz pokazała ślubne zdjęcie rodziców. Mama śliczna, tata wyglądał jak znany aktor

Maja i Sonia Bohosiewicz to znane siostry, które oprócz pasji do aktorstwa łączy szczególne podejście do życia. Obie są bardzo rodzinnymi osobami i często podkreślają, jak ważne dla nich jest dbanie o relacje z najbliższymi. Jako mamy, siostry i córki uwielbiają spędzać czas razem w dużym gronie.