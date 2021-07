Maja Bohosiewicz pisze o swoim FOMO. Zdobyła się na osobisty wpis

Chciałabym opowiedzieć wam o męczącym uczuciu które targa mną od dawien dawna. Uczucie to zostało nazwane FOMO czyli fear of missing out - a oznacza mniej więcej tyle, że osoba boi się, że coś ją ominie dlatego stałe kontroluje wszystko z poziomu telefonu. Kosmos co? Tak, tak, to ja!”, kontynuuje we wpisie i obrazowo przedstawia, jak przejawia się to w jej przypadku.