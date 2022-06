Maja Frykowska ma nową pasję. Możecie się zdziwić

"I to jest ten moment, kiedy obecna sytuacja mobilizuje cię do długo odkładanych planów. Zawsze chciałam zrobić pozwolenie na broń. Kiedy oglądałam filmy, w których kobiety posługiwały się umiejętnie bronią, wyobrażałam sobie, że jestem jedną z nich. Dzisiaj moje wyobrażenie staje się rzeczywistością i wierzę, że nigdy nie będę musiała stać się jedną z tych dzielnie walczących kobiet na Ukrainie. Ale jak to mówią… przezorny zawsze ubezpieczony. Dzisiaj miałam pierwszą lekcję i strzelałam z pistoletu Smith and Wesson Victory oraz z karabinka Tipmann M4-22" - pisała 9 tygodni temu.