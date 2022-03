Maja Hirsch nie uporała się z rozstaniem? Zaskakujące doniesienia

- Rzeczywiście się wspieramy. Niektórzy twierdzą, że to jest niemożliwe między kobietą i mężczyzną, ale myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że się przyjaźnimy. Jesteśmy rodziną, nawet spędzamy razem święta, więc to jest bardzo fajne. Marysia ma bardzo dobry kontakt z dziećmi Jacka z pierwszego małżeństwa. Nawet nie powiedziałabym, że te relacje są poprawne. One są po prostu bardzo dobre. Takie serdeczne i jestem bardzo zadowolona z tego – wyznała.