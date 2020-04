Maja Hyży jest w ciąży. Liczy, że poród nastąpi po pandemii koronawirusa

Maja Hyży ma już dwóch synów-bliźniaków z małżeństwa z Grzegorzem Hyżym. Dziś jednak związana jest z tajemniczym Konradem. Choć coraz częściej wrzuca do sieci ich wspólne zdjęcia, to mało o nim wiadomo. Teraz piosenkarka pochwaliła się, że razem zostaną rodzicami.

Wokalistka przyznała też, że pandemia koronawirusa ustąpi bardzo szybko i urodzi, jak się zakończy okres kwarantanny. - Mam nadzieję, że do czasu porodu koronawirus już przejdzie, ale póki co nie zamartwiam się tym. Mam jeszcze kilka miesięcy - dodała.

Hyży pochwaliła się też brzuchem ciążowym na Instagramie. "Spełnienie moich marzeń, dopełnienie mojej kobiecości i macierzyństwa. Ta mała istota we mnie to dar od Aniołów - jestem najszczęśliwszą Kobietą na świecie" - napisała w treści posta.

