Maja Hyży karmi piersią i czuje się wyjątkowo. Zwróciła się do niekarmiących matek

"Piękna", "Bogini", "To zdjęcie nadaje się na obraz" - zachwycają się pod zdjęciem fanki Hyży, która niedawno po raz kolejny została mamą. Celebrytka pozowała do fotki, która w rzeczywistości jest reklamą producenta laktatorów. Hyży zrobiła z tego jednak wpis z przesłaniem do młodych matek.