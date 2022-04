Maja Hyży ma radę dla Marcina Hakiela. Mówi, co jej pomogło po rozstaniu

Szybko jednak okazało się, że to był raczej początek. Cichopek konsekwentnie unika odnoszenia się do sprawy. Hakiel natomiast wyraźnie miał potrzebę, by opowiedzieć o przyczynach rozstania. Nie da się ukryć, że tancerz mocno to przeżywa. Najpierw udzielił kilku sesji "Q&A" (pytań i odpowiedzi) na Instagramie, w których mówił m.in., jak radzi sobie z zaistniałą sytuacją.