Maja Hyży stawia na edukację i rozwój. Pierwsza książeczka jej dziecka

Maja Hyży jest aktualnie w związku z tajemniczym Konradem, o którym wiadomo w zasadzie tylko tyle. Para doczekała się wymarzonej córki. Jest to już trzecie dziecko Mai, która z poprzedniego związku ma już dwóch synów. Teraz media społecznościowe Mai pełne są zdjęć kilkumiesięcznej Antosi.

Maja Hyży wrzuciła do sieci zdjęcie z córeczką i jej pierwszą książką: "Tosi pierwsza książeczka, którą samodzielnie trzyma. Rozpływam się nad każdym szczegółem związanym z tą małą istotką" - napisała.

Podobnie jak obserwatorzy Mai, my również jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do stawiania na rozwój dziecka już od pierwszych miesięcy. Z pewnością zaprocentuje to w przyszłości!