Maja Hyży zapowiada "wojnę o spokój". Opublikowała bardzo wymowny post na Instagramie

"Jestem gotowa na walkę, na wojnę, na wszystko, co los przyniesie, by zapewnić poczucie bezpieczeństwa, spokoju i szczęśliwe dzieciństwo bez 'wzorców', których muszą być świadkami. Bądźcie ze mną, bo choć motywacji mi nie brakuje, jak każdej matce, która nie da skrzywdzić swoich dzieci, to jednak wiem, że przede mną wiele nerwów, stresów i pewnie lat walki" - zapowiada.