Maja Ostaszewska na festiwalu w Wenecji. To ona przyciągała wzrok

Po kilku miesiącach posuchy i wielu odwołanych eventach branża kulturalna powoli wraca do względnej normalności. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji to jedno z największych wydarzeń ostatnich tygodni. Do Włoch zjechały się gwiazdy światowego formatu, w tym także fenomenalna Cate Blanchett, która pełni rolę przewodniczącej jury konkursu głównego.