Żona Rutkowskiego pręży się w bikini. Tak wypoczywa w swojej willi

Para wiodła jednak szczęśliwe życie, aż do 2018 r. To właśnie wtedy sporo szumu w mediach wywołały publiczne rozgrywki i romans, jaki wybuchł między Dominiką "Wodzianką" Zasiewską a Krzysztofem Rutkowskim. Plich robiła jednak dobrą minę do złej gry i wybaczyła ukochanemu zdradę. Mało tego, stanęła z nim na ślubnym kobiercu.