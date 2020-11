Maja Sablewska ćwiczy jogę. Fani zwrócili uwagę na jeden szczegół

Sablewska przyzwyczaiła swoich fanów do odważnych fotek. Kuse, skąpe kreacje, sama bielizna, odważne pozy to u niej standard. Co jakiś czas raczy też swoich obserwatorów (ponad 484 tys.) zdjęciami topless, na których prezentuje swoje wdzięki. Nierzadko zdarza jej się wywoływać kontrowersje.