Maja Sablewska przeholowała z wypełniaczami. Zauważyła w lustrze coś niepokojącego

- Powiedział: "Musimy to wszystko rozpuścić". [...] W ciągu dwóch lat, małymi krokami, ukrywając to w mediach, zrobiłam to. Jestem z tego dumna. To mi dodało takiej pewności siebie i tak wzmocniło moją wartość, bo zdałam sobie sprawę z tego, że ja mogę po prostu popełniać w życiu mnóstwo błędów, ale ważne, żebym potrafiła się do nich przyznać i umieć je naprawić - zwierzyła się w podcaście Żurnalisty.