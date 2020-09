Mają z nią problem. Stanęła w obronie Meghan, a teraz mówi o konsekwencjach

Jameela Jamil to brytyjska aktorka, modelka, prezenterka telewizyjna, ale przede wszystkim aktywistka na rzecz kobiet. Jameela jakiś czas temu zwróciła uwagę na rasistowskie ataki przeciwko Meghan Markle. Tym razem księżnej dostało się za to, że... namawia Amerykanki do głosowania w zbliżających się wyborach prezydenckich. To nie koniec absurdalnej sytuacji.