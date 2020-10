Majdan znów to zrobił. Poprzednim razem internauci go wyśmiali

Jednak to nie "powódź" zwraca uwagę, a obuwie Majdana, o czym sam wspomina w opisie zdjęcia.

"Tym razem #białekalosze nie na grzyby, a na spacer z psami 😜 czy u was też tak lało?" - pisze były bramkarz.

Małgorzata Rozenek o koronasceptykach: "Zapraszam do szpitala"

O co chodzi z białymi kaloszami? Aby znać kontekst, musimy cofnąć się do 12 sierpnia 2019 r. To właśnie wtedy na Instagramie żony Majdana pojawiła się seria uroczych zdjęć z wypadu za miasto.