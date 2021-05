Majka Jeżowska o prawach kobiet: "Nie może być tak, że jakiś pan wymyśla prawo dla kobiet"

- To jest tak żałosne i śmieszne, że panowie dyskutują o tym, co my mamy robić, co mamy czuć, za co mamy być karane, czego mamy się wstydzić, a czego nie. Dla mnie to jest nie do pojęcia i proszę mi wierzyć, ja nie jestem feministką jakąś zdeklarowaną - zaznaczyła Jeżowska, podkreślając, że od dzieciństwa dorastała w katolickiej wierze i była blisko Kościoła.