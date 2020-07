Majka Jeżowska pokazała fotkę z wakacji. Internauci mają ubaw

Popularność Majki Jeżowskiej nie przemija. Wokalistka jest uwielbiana przez młodych ciałem i duchem słuchaczy. Najlepszym dowodem na to był jej koncert na Pol’and’Rock, który porwał serca tysięcy festiwalowiczów. Jeżowska zaskarbia sympatię swoim poczuciem humoru i dystansem do siebie.

Jeżowska wspomina początki kariery: "Nie było ścianek i stylistów, normalna ciężka praca"

Niepozorne zdjęcie uśmiechniętej piosenkarki w mig rozeszło się po sieci niczym viral. Wszystko za sprawą niefortunnego szyldu widniejącego na fotce. W nazwie ośrodka, w którym wypoczywa wokalistka znajduje się imię "Jana". Pech jednak chciał, że napis prezentuje się w lustrzanym odbiciu, przez co internauci odczytują go od tyłu. I mają przy tym niezły ubaw.

Wielu fanów pozdrawia wokalistkę, część z nich zastanawia się czy to zamierzony żart czy przypadek, a część po prostu nie bez rozbawienia podaje go dalej. Głos zabrała nawet sama zainteresowana, odnosząc się do krążących w sieci dowcipnych komentarzy.