Majka Jeżowska rozbawiła fanów. Zwrócili uwagę na pewien szczegół

Majka Jeżowska pokazuje fanom również spory dystans do samego siebie, a to, co im przekazuje okrasza dobrym humorem. Już w lipcu tamtego roku gwiazda zaskoczyła, ale i rozbawiła swoich obserwatorów, gdy opublikowała zdjęcie pod wielkim napisem "anal". I zrobiła to ponownie!