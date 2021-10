Poruszające wyznanie Adele. "To było bardzo toksyczne"

- Długo unikałam konfrontacji z trudnymi emocjami. Jeśli jako dziecko nie jesteś pewna, czy osoba, która powinna cię kochać i traktować cię priorytetowo, faktycznie cię kocha, to wpływa na wiele aspektów twojego życia. W pewnym momencie przyzwyczajasz się do tego braku miłości. W relacjach z mężczyznami stosowałam taki schemat: "Na pewno zamierzasz mnie skrzywdzić, więc najpierw ja cię skrzywdzę". To było bardzo toksyczne i unieszczęśliwiało mnie przez długi czas - zwierzyła się Adele.