Majka Jeżowska trafiła do szpitala. Co się stało?

Majka Jeżowska od lat jest aktywna zawodowo. Choć ma prawie 62 lata, ani myśli zwalniać tempa. Emerytura? Jeszcze nie teraz. Gwiazda jest też babcią - jej malutka wnuczka to oczko w głowie artystki. Jeżowska zdecydowała, że Różyczka pojawi się w jej nowym klipie. I faktycznie, dziewczynka zaliczyła debiut przed kamerami. W teledysku do piosenki "Nie wciągaj mnie" wystąpiła razem z mamą i babcią. Wbrew pozorom, jest to jednak piosenka dla dorosłych, idealna do tego, by poszaleć przy niej na parkiecie.