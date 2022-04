Majka Jeżowska wyszła ze szpitala. Mówi, jak się czuje

Teraz Jeżowska poinformowała, że już wyszła ze szpitala: "Dziękuję wszystkim za życzenia zdrowia. Z waszą życzliwością już wracam do formy! Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z korytarza szpitalnego. Za chwilę wychodzę! Dziękuję za wszystkie wiadomości i telefony i komentarze pod moim nowym teledyskiem 'Nie wciągaj mnie'. Leżąc w szpitalnym łóżku (niezbyt wygodnym), podnosiło mnie to na duchu. Chociaż zawsze zastanawia mnie większa popularność takich postów wobec postów dotyczących tego, co robię, czyli tworzenia muzyki i śpiewania… ech, takie czasy", napisała.