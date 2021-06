Majka Jeżowska z tęczową torebką chwali się rodziną. Pokazała synową

- Czekam na wnuki, ale nie wiem, gdzie są. Jeśli będzie wnuk lub wnuczka to oczywiście babcia siada do fortepianu i śpiewa, albo tuląc do snu śpiewa. Tych piosenek jest naprawdę dużo. Będę na pewno babcią zakochaną, babcią nietuzinkową, tolerancyjną. Śpiewającą babcią o rockowej duszy (...) Na pewno będę babcią na zawołanie, zwłaszcza teraz, kiedy nie ma obowiązków, myślę, że opieka nad dzidzią, kiedy młodzi mają zajęcie i pracę, byłaby cudownym doświadczeniem i miłą zmianą w moim życiu - mówiła jakiś czas temu wokalistka w rozmowie z Jastrząb Post.