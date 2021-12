Makabryczne odkrycie w domu rodziców. Alicia Witt jest zdruzgotana

Alicia Witt to aktorka i piosenkarka, która jeszcze kilka dni temu cieszyła się z podpisywania nowo wydanej książki kulinarnej w lokalnej księgarni. Gwiazda "Orange Is the New Black" mieszka w Nashville, czyli ponad 1600 km od rodzinnego domu w Worcester, Massachusetts. Z tego powodu nie mogła często odwiedzać rodziców, ale zawsze miała z nimi dobry kontakt. Kiedy kilka dni temu chciała sprawdzić, co u nich, telefon nie odpowiadał.