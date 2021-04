Makijaż nie jest jej potrzebny. Narożna i bez niego wygląda zachwycająco

Magdalena Narożna niezwykle chętnie pokazuje się swoim fanom w pełnym, wyrazistym makijażu i sporo odsłaniających dekoltach. Niezmiennie w takich stylizacjach zachwyca. Teraz pokazała, że nie musi spędzać przed lustrem wielu godzin, by wyglądać świetnie.

Wystarczyło jedno zdjęcie, by Magdalena Narożna pokazała, że bez makijażu wciąż zachwyca. Szeroki uśmiech to jej ogromny atut. Wokalistka nie potrzebuje kosmetyków, by wydobyć wszystkie zalety swojej urody.