Narożna pokazała mamę i babcię. Podobne?

"Cztery pokolenia :)) pozdrawiamy i życzymy miłego dnia" - napisała Magda Narożna, dodając fotkę z rodzinnego spotkania. Widać na niej nie tylko gwiazdę disco-polo, ale też najbliższe jej kobiety. Oprócz dorastającej córki są nimi mama i babcia. Fani Narożnej szybko zauważyli jej podobieństwo do kobiet ze zdjęcia. "Pani Magdo, duże podobieństwo do babci", "Ale do mamy uśmiech podobny" - czytamy w komentarzach, w których nie brakuje też komplementów.