Mała Ania kusi swoich fanów. Wakacyjna fotka działa na wyobraźnię

Jakiś czas temu Mała Ania rozpoczęła kolejną relację, jednak tym razem wszystko wskazuje na to, że jest to naprawdę poważny związek, a celebrytka zmienia się na lepsze pod wpływem partnera. Aleksandrzak nie szaleje już na imprezach, weekendy spędza raczej na spokojnie, a jej media społecznościowe wypełnione są zdjęciami z ukochanym.

Mała Ania w dalszym ciągu wie jednak, jak przyciągnąć uwagę swoich fanów. Kiedyś robiła to głównie swoim szaleństwem, dużą ilością alkoholu i awanturnictwem. Od momentu, gdy weszła w obecny związek uległo to dużej zmianie. To, co jednak pozostało z dawnych lat, to pewność siebie i swojej kobiecości, której Aleksandrzak nie boi się pokazywać.