Małgorzata Foremniak jest sama. Nie znosi tego najlepiej

Ostatnio plotkowano o tym, że podczas urlopu w Kalifornii Foremniak poznała mężczyznę. Jednak jej przyjaciółka w rozmowie z "Życiem na gorąco" wyjawiła, że ich relacja nieszczególnie posunęła się do przodu. – Jej nowy znajomy, co prawda zadeklarował, że szybko ją odwiedzi, ale do tej pory nie przyjechał – czytamy. Kobieta dodała przy okazji, że gwiazda "pilnie potrzebuje miłości".