Małgorzata Foremniak wygląda jak staruszka. Niesamowita metamorfoza

Film, w którym Foremniak gra teraz jedną z głównych ról, to "Sonata" w reżyserii Bartosza Blaschke ("Na dobre i na złe", "Samo życie"). Scenariusz "Sonaty" to oparta na faktach poruszająca historia Grzegorza Płonki. Chłopiec urodził się przedwcześnie i długo żył w swoim hermetycznym świecie, nie umiejąc nawiązać relacji z innymi. Lekarze uznali, że to autyzm, co na wiele lat zamknęło mu drogę rozwoju.