Małgorzata Kożuchowska opiekuje się rodzicami w czasie pandemii

Małgorzata Kożuchowska robi wszystko, by zapewnić rodzicom bezpieczne warunki do życia podczas pandemii koronawirusa. Co więcej, internauci wychwycili, że aktorka postanowiła z nimi zamieszkać.

Małgorzata Kożuchowska i jej rodzice zamieszkali razem (ONS)