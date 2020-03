Małgorzata Kożuchowska i Edyta Olszówka zakopały wojenny topór

Małgorzata Kożuchowska i Edyta Olszówka były swego czasu dobrymi przyjaciółkami. Jednak doszło między nimi do poważnego spięcia. O co poszło? Kilka lat temu, gdy Kożuchowska była w ciąży, Olszówka była jedną z pierwszych osób, które się o tym dowiedziały. Choć Małgorzacie bardzo zależało na dyskrecji, Edyta podzieliła się szczęśliwą nowiną ze znajomymi.

Stosunki między aktorkami ochłodziły się na kilka lat. Ale kilka tygodni temu obie znalazły się w obsadzie spektaklu "Matka Joanna od Aniołów". Informator "Twojego Imperium" opowiedział o ich spotkaniu po latach: - Edyta obawiała się konfrontacji, robiła, co mogła, by ich spojrzenia się nie spotkały. Małgosia, widząc zakłopotanie przyjaciółki, postanowiła przerwać ten impas. Podeszła do niej po próbie, żeby z nią porozmawiać. Okazało się, że nie ma do niej żalu i wybaczyła jej dawne grzeszki.