Małgorzata Kożuchowska jadła kolację obok znanego aktora. Zapomniała o zdjęciu

Kożuchowska należy do tych gwiazd, które uwielbiają korzystać z mediów społecznościowych. Niezbyt często zdradza jednak szczegóły ze swojego życia prywatnego. Na swoim koncie na Instagramie udostępnia zazwyczaj własne fotografie lub ze znajomymi z branży. Tym razem pochwaliła się, że przypadkowo jadła kolację obok duńskiego aktora, Madsa Mikkelsena. "Dzisiaj na kolacji siedziałam stolik w stolik z @theofficialmads i nie poprosiłam go o zdjęcie. I co? I żałuję!" - napisała aktorka.