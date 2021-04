Kożuchowska pokazała mamę. Fanka: "Podobna do Cieleckiej"

Małgorzata Kożuchowska 27 kwietnia kończy 50 lat. Dzień przed urodzinami na instagramowym profilu gwiazdy pojawiło się zdjęcie Małgorzaty i jej mamy. "A już jutro... Niespodzianka! Coś nowego, nad czym ostatnio pracowałam. P.S. A ta piękna Pani na zdjęciu to moja Mama" - napisała Kożuchowska. Wpis natychmiast zaczęły komentować fanki aktorki, które zauważyły podobieństwo pani Jadwigi do Magdaleny Cieleckiej . Na tę sugestię gwiazda zareagowała zaskoczeniem.

Inni internauci pisali o urodzie aktorki i jej mamy. "Widać, że Pani jest podobna do mamy!", "Piękna mama i córka. Rodzina to siła", "Piękne panie", Podobna Pani jest do mamy", "Geny po mamie" - czytamy.