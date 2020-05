Małgorzata Kożuchowska martwi się o siostrę. Jest bezsilna

- Bez względu na to, jak długo się nie słyszymy, jest pomiędzy nami ten rodzaj porozumienia, że już po pierwszym "halo" w słuchawce wydaje się nam, że ostatni raz rozmawiałyśmy ze sobą pięć minut temu - mówiła Małgorzata Kożuchowska w 2015 r. w wywiadzie dla tygodnika "Świat i Ludzie".

Teraz tygodnik donosi, że popularna polska aktorka czuje się bezsilna wobec niemożności spotkania się z siostrą. Sytuacja we Francji jest bardzo poważna, ponad 20 tysięcy osób jest zakażonych koronawirusem, obostrzenia sanitarne są nałożone na społeczeństwo aż do 24 lipca. "Prosi siostrę, by była ostrożna, jak najmniej wychodziła z domu".