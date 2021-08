Małgorzata Kożuchowska w rocznicę ślubu wyznaje miłość mężowi. "Kocham cię, Bartek!". Pokazała piękne zdjęcie

Małgorzata Kożuchowska jest idealnym przykładem na to, że można z powodzeniem funkcjonować w show-biznesie i nie epatować życiem prywatnym. Przykład? O tym, że jest szczęśliwą mężatką i dumną mamą, wie każdy jej fan. Na próżno jednak szukać wywiadów z aktorką, w których rozpływa się nad swoją rodziną czy też zdjęć z bliskimi na Instagramie. Kożuchowskiej daleko też do wywoływania jakichkolwiek afer i skandali. Mimo to wciąż uważana jest za jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich gwiazd.