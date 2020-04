Małgorzata Kożuchowska wspomniała Bohdana Gadomskiego. "Barwna postać, artysta"

Kożuchowska wyznała, że z Gadomskim miała okazję rozmawiać kilka razy. "Pierwszy raz spotkaliśmy się w kawiarni w Bristolu i to miejsce bardzo do niego pasowało" – zauważyła aktorka.

Anonimowy wpis o śmierci Gadomskiego pojawił się na jego profilu na Facebooku w nocy z 7 na 8 kwietnia. Kilka godzin wcześniej znajomi apelowali w mediach społecznościowych o kontakt do dziennikarza, który od kilku tygodni nie dawał znaku życia. W końcu udało się ustalić, że Gadomski zmarł trzy dni przed pojawieniem się wpisu na Facebooku. Wcześniej przebywał w szpitalu, ale został zabrany do domu przez tajemniczego opiekuna.

- Mężczyzna do 6 marca przebywał w jednym z łódzkich szpitali, gdzie trafił w końcu lutego. Po wypisaniu ze szpitala udał się do domu zaprzyjaźnionych osób, które sprawowały nad nim opiekę. W dniu 8 marca rano wezwano tam pogotowie, w związku z utratą przytomności. Mężczyzna trafił do szpitala, Tam, 24 marca, zmarł, nie odzyskawszy przytomności. Ciało zabezpieczone zostało do dyspozycji prokuratury. Śledztwo trwa, jest jeszcze zbyt wcześnie by wyciągać wnioski. Na obecnym etapie z uwagi na dobro postępowania nie przekazujemy bliższych informacji.