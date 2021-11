Miały być trzy śluby w rodzinie. Mówi się o kryzysie

Małgorzata Ostrowska-Królikowska miała niedawno na głowie dwa śluby swoich dzieci. Wkrótce znowu zostanie babcią, co jest kolejnym powodem do radości. Mimo to podobno cały czas martwi się o przyszłość syna Jana, który ma dziecko z byłą dziewczyną swojego brata Antka. Nad ich związkiem pojawiły się ostatnio czarne chmury.