Małgorzata Ostrowska-Królikowska ukrywała ciążę. Znajomi okrutnie z niej żartowali

- Była w ciąży z Julką, nie powiedziała o tym. Ja nie wiem, co było najpierw, czy ciąża, czy scenariusz. (…) Grażynka zaszła w ciążę i w drugim roku 'Klanu' urodziła Julkę, ale nasza Małgosia zaszła w ciążę, nikomu nie mówiąc. Ja byłam wtedy na planie, dlatego to wiem. Bo to były straszne sytuacje. Myśmy myśleli, że to jest poduszka. I robiłyśmy sobie różne żarty: 'zobaczysz Downa urodzisz'. No i później jak się okazało, że ona jest w tej ciąży, no to wszystkim było strasznie głupio i tak niezręcznie - zdradziła Beata Kwapisz, druga reżyserka serialu w programie "Mistrzowie Drugiego Planu".