Przyjaciel rodziny podtrzymuje ją na duchu. Był blisko z Pawłem Królikowskim

W takich momentach Małgorzata Ostrowska-Królikowska zwraca się do wyjątkowej osoby. Jest nią ks. Marek Chrzanowski, wieloletni przyjaciel rodziny. Szczególnie blisko był z Pawłem Królikowskim. Wciąż odwiedza aktorską rodzinę w Zalesiu.

- To było dobre małżeństwo. Pan Bóg dał im piękną miłość i piękną rodzinę - powiedział ksiądz w rozmowie z magazynem "Ludzie i Wiara".

Z chęcią powraca pamięcią do czasów, kiedy to Królikowscy towarzyszyli mu w ważnych momentach jego życia np. w dniu rocznicy 25-lecia święceń kapłańskich.

- Rozbujali całą imprezę. Były tańce, zabawa. Nawet ja pozwoliłem sobie wyjść na parkiet, chociaż dla mnie to ewenement - wspomina.

Ich przyjaźń była naznaczona nie tylko chorobą aktora, ale również i duchownego. Kilka lat temu kapłan zmagał się z rakiem, a Paweł Królikowski wspierał go w leczeniu.

- Nie wiedziałem, czy z tego wyjdę. Paweł przyjeżdżał do szpitala. Kiedy dobrze się czułem, porywał mnie w jakiegoś spokojne miejsce na Bielanach. Rozmawialiśmy o kobietach, miłości, zdradach, przebaczeniu, małżeństwie, rodzinie, Bogu - zdradził.

Gdy sytuacja się odwróciła i to aktor walczył z poważną chorobą, ks. Chrzanowski modlił się o cud. Teraz pozostało mu wspieranie wdowy i sierot. Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej spodobała jej się wizja księdza, że Paweł teraz buszuje w Niebie. Ma głowę pełną pomysłów i doradza Bogu, co by tu zrobić, żeby na świecie było lepiej