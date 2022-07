Małgorzata Ostrowska mogła zagrać w hitowym amerykańskim serialu. Co poszło nie tak?

- Zaproponowano mi, żebym zagrała w serialu "Miami Vice". Pamiętam to, jak przez mgłę. To wszystko działo się jak w bajce. Ktoś mnie gdzież zobaczył i zaprosił na spotkanie z producentami w wielkim wieżowcu w Nowym Jorku. Poszłam tam i padła propozycja, żebym wystąpiła w tym serialu. Ale ja nie znałam angielskiego, więc odmówiłam. Kazali mi się więc nauczyć... - wyznała czasopismu Ostrowska. Przypomnijmy, że serial "Miami Vice" można było oglądać w Stanach w latach 1984-1990 i był wówczas jednym z najpopularniejszych amerykańskich seriali. Do dziś wielu określa go mianem "kultowego".