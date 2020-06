Małgorzata Ostrowska opowiedziała fanom o chorobie. Zmaga się z boreliozą

Obecnie, jak wielu innych artystów, musiała zrezygnować z intensywnego koncertowania na rzecz domowej kwarantanny. I tak jak wielu, w dużej mierze przeniosła się do sieci, gdzie utrzymuje stały kontakt z fanami .

Urszula: "Częściej czułam się szczęśliwa w życiu niż nie"

- Ja oglądam te wszystkie piękne, ekologiczne trawniki, łąki… Są piękne, ale myślę, że należy do tego podejść z rozsądkiem. Ja w tym moim pięknym ogrodzie swego czasu przyjęłam na siebie kilkadziesiąt kleszczy w jednym roku, co zaobfitowało cudowną boreliozą. W związku z tym w tej chwili już pokornie koszę trawę, jak tyko urośnie. Myślę, że do wszystkich trendów, niezwykle ważnych, ekologicznych, należy podchodzić z rozsądkiem – powiedziała w wideo.