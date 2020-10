Rozenek chudnie w oczach. Wiadomo, jak zrzuciła 10 kilogramów

Małgorzata Rozenek wielokrotnie powtarzała, że przez dziewięć miesięcy ciąży sporo przytyła. Teraz, gdy Henryk jest już na świecie, robi wszystko, by wrócić do upragnionej wagi i sylwetki. I całkiem nieźle jej to wychodzi. W cztery miesiące udało jej się zrzucić 10 kilogramów, a to wciąż nie koniec jej walki o perfekcyjną figurę.

Małgorzata Rozenek pozbyła się już 10 kilogramów (ONS.pl)