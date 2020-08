Małgorzata Rozenek chudnie w oczach. Ile kg chce jeszcze zrzucić?

Małgorzata Rozenek jeszcze niedawno dała znać fanom, że waży o 12 kg więcej, niż by chciała. Choć nadliczbowe kilogramy nie rzucały się za bardzo w oczy, gwiazda telewizji twierdziła, że to kwestia takiego, a nie innego pozowania do zdjęć. Teraz nadal się odchudza. Ile chce zrzucić?

Małgorzata Rozenek chudnie w oczach. Ile kg chce jeszcze zrzucić? (ONS, Instagram)