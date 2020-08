Rozenek ćwiczy z Henryczkiem. "Poczuł sportowy zew"

"Wtorek dla zdrowia i urody. Henryś poczuł sportowy zew. Tatuś Henrysia stwierdził, że to po nim, ucieszyli się bardzo, ale to ja ćwiczyłam. To był cudowny początek dnia" - napisała pod postem.

Co ciekawe, prezenterka dodała wymowny hasztag "RozenekCudnieChudnie". Wiele wskazuje na to, że nie jest to jednak zwykła rymowanka, a wstępna nazwa programu, w którym żona Majdana miałaby wziąć udział. Czyżby plotki okazały się prawdziwe i Rozenek rzeczywiście będzie pokazywać na ekranie swoją walkę o powrót do formy sprzed ciąży?