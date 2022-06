Małgorzata Rozenek dementuje: "Żadnego incydentu lotniskowego nie było"

Chwilę potem popularna celebrytka relacjonowała całą sytuację na Instagramie. Miała się dwukrotnie pokłócić o to z mężem. On zażartował nawet, że musiała interweniować lotniskowa ochrona. Nie trzeba było długo czekać, aż temat podchwycą plotkarskie media. Zaczęły się pojawiać coraz to bardziej skandalizujące i chwytliwe nagłówki, aż w końcu na jeden z nich trafiła mama Rozenek.